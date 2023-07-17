أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة الدكتورة مرام العتيبي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشار سمو أمير القصيم نائب رئيس مجلس إدارة جميعة أصدقاء بنوك الدم الدكتور فيصل الخميس.

ونوّه سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال خططها الإستراتيجية الشاملة وبرامجها الصحية المتعددة سعياً للاكتفاء الذاتي من فصائل الدم، حيث تعتمد في توفير جميع وحدات الدم ومكوناته من تبرعات المواطنين والمقيمين التطوعية، مشيرًا إلى الدعم والتعاون الذي تقوم به الوزارة لتمكين جمعية أصدقاء بنوك الدم التي لها الأثر الكبير في دعم بنوك الدم بمستشفيات المنطقة بالإضافة إلى توفير فصائل الدم لعدد من المستشفيات خارج المنطقة، ووصلت جهودها إلى مستشفيات مكة المكرمة والحد الجنوبي في إطار دورها المساند لوزارة الصحة وتعزيز برامج التبرع الطوعي بالدم.

واستمع سموه لشرح من الدكتورة العتيبي، عن جهود الوزارة لزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم، والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة، ودعم الجمعيات المتخصصة في تعزيز برامج التبرع بالدم، بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم, مشيدة بدور جمعية أصدقاء بنوك الدم ودورها في دعم برامج التبرع بالدم مما أسهم في توفير احتياجات بنوك الدم من مختلف الفصائل.