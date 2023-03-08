أمير القصيم يستقبل السفير البحريني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، السفير البحريني لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

ونوه سموه بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة والأسرتين الحاكمتين التي تعد نموذجًا مشرفًا للعلاقات الأخوية المتميزة في جميع المجالات.

كما عبر سمو أمير القصيم عن شكره للشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة على جهوده الصادقة في أداء مهمته سفيرًا لمملكة البحرين لدى المملكة بكل كفاءة ، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.