أمير القصيم يستقبل السلطان لتعيينه مديراً عاماً لمعهد سرب بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، سلطان السلطان بمناسبة صدور القرار بتعيينه مديراً عاماً لمعهد سرب بمنطقة القصيم، يرافقه مدير عام المعهد السابق المهندس عبدالعزيز الصقير، لانتهاء فترة عمله وتكليفه مستشاراً تدريبياً بالمعهد لمدة عام.

وهنأ سموه السلطان بهذه الثقة، متطلعاً إلى مواصلة الدور الذي يقوم به المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة، لتولي إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الخطوط الحديدية، باستخدام أعلى معايير الجودة في التدريب من قبل كوادر تدريبية وخبرات عالمية في هذه الصناعة.

كما ثمّن سمو أمير منطقة القصيم جهود مدير معهد سرب السابق، متمنياً له التوفيق في حياته العملية القادمة.