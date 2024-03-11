أمير القصيم يستقبل الشيخ الفايز بمناسبة تسميته رئيساً لمحكمة التنفيذ

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، الشيخ علي الفايز بمناسبة تسميته رئيساً لمحكمة التنفيذ بمدينة بريدة.

وهنّأ سموه الشيخ الفايز على هذه الثقة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله -، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، متمنياً للشيخ الفايز التوفيق والسداد في عمله.

من جانبه، عبر الشيخ الفايز عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته لخدمة المنطقة وأهلها، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها.