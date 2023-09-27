أمير القصيم يستقبل الصوينع بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, المهندس سلمان بن جارالله الصوينع, بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم.

وبارك سموه للصوينع هذه الثقة، منوهاً بما يلقاه القطاع من دعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , مشيداً بالجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على كافة الأصعدة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية خدمة المزارعين وتلبية طلباتهم، لما تمتاز به المنطقة من منتجات زراعية عالية الجودة كونها سلة غذاء المملكة, داعياً المولى عز وجل أن يعين الجميع على تأدية الأمانة وأن يحيطهم بالتوفيق والنجاح خلال مسيرتهم العملية.

من جهته عبر الصوينع عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه, وتوجيهاته التي ستكون عوناً له -بإذن الله- في خدمة الوطن وبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع.