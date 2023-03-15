أمير القصيم يستقبل الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي ، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة ، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه ، مشيرًا إلى أن الجائزة إحدى المبادرات التي تسهم في تشجيع ونشر الإيجابية في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومة النافعة واستخدم تلك المواقع على الوجه الأمثل.