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أمير القصيم يستقبل الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس 2023 - 4:04 مساءً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي ، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة ، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه ، مشيرًا إلى أن الجائزة إحدى المبادرات التي تسهم في تشجيع ونشر الإيجابية في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومة النافعة واستخدم تلك المواقع على الوجه الأمثل.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس 2023 - 4:04 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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