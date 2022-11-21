أمير القصيم يستقبل الفائزين برالي القصيم وحائل ودورة الألعاب السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، يرافقه المتسابقون الفائزون بالمركز الأول من أبناء المنطقة برالي القصيم ورالي حائل، والفائزون في دورة الألعاب السعودية من الأفراد وأندية المنطقة، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه الفائزين برالي القصيم وحائل نظير ما حققوه من منجزات رياضية على المستوى المحلي، مؤكداً سموه أن الوطن يفخر بإنجازات أبنائه، وأن هذا الإنجاز الرياضي يعد مكسباً رياضياً للمنطقة، واستمرارًا لتميزها في المناشط الرياضية المتعددة بالمنطقة، داعياً سموه إلى الاستمرار على هذا النهج الذي يسهم في دعم وتطوير مختلف الرياضات بالمنطقة.

من جانبهم، أعربوا المتسابقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على دعمه وتحفيزه لهم الذي أسهم في تحقيق المنجزات الرياضية على الأصعدة كافة.