أمير القصيم يستقبل الوكيلة المساعدة للشؤون التنموية بإمارة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، الدكتورة فاطمة الفريحي، بمناسبة صدور القرار بتكليفها وكيلة مساعدة للشؤون التنموية بإمارة المنطقة.

ورحَّب سموه بالفريحي بهذه المناسبة، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها بديوان الإمارة، لدعم البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل برنامج تمكين المرأة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 .

من جانبها، أعربت الوكيلة المساعدة للشؤون التنموية بإمارة منطقة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة والاستنارة بتوجيهات سموه، وسمو نائبه لما فيه خدمة للوطن، سائلة المولى عز وجل أن يعينها على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- .