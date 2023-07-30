أمير القصيم يستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز النسائية ببريدة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم، الأستاذة هيا الغريب بمناسبة تكليفها رئيسة لمجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الأهلية ببريدة ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمستشارة بإمارة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم, لرئيسة جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الأهلية صدور القرار بتكليفها رئيسة للجمعية، سائلاً الله أن تكون لها عوناً على مواصلة العمل لكل ما فيه كل خير للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وأشاد سمو أمير القصيم بالدور الذي تقوم به الجمعية لتحقيق التقدم في برامج المسؤولية المجتمعية والتنموية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التي تسهم في تنمية مستدامة للمرأة بالمنطقة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الجهات الخيرية في منطقة القصيم تحظى ولله الحمد بدعم سخي من قبل القيادة الرشيدة أعزها الله، حرصاً على الوصول إلى التطلعات المنشودة بإذن الله.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الأهلية عن الإنجازات المتحققة للجمعية خلال النصف الأول من العام 2023م ، حيث بينت أن الجمعية أبرمت 6 شراكات مع عدد من الجهات، وإحصاءات الحقائب المدرسية حيث تم تسليم 847 حقيبة للمستفيدين من الجمعية ، وتدريب عدد 62 فتاة في معهد فتيات القصيم للتدريب التابع للجمعية، وقالت أن الجمعية تسعى إلى تحقيق تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها وتحويلها من هبات ومعونات إلى برامج ومشاريع إستراتيجية تتناغم مع سياسات التنمية الوطنية.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سمو أمير القصيم تقريراً يرصد الجهود المبذولة من الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.