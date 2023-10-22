أمير القصيم يستقبل رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي الدكتور منصور الحواسي ، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني ، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة ، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، وقال :” إنه من المهم أن يكون شعار المنظومة الصحية لدينا ( خدمة المريض أولاً ) لتقديم خدمات صحية مميزة ومحترفة تليق بالمواطن السعودي ، وقيادتنا الرشيدة وهذه الدولة تبذل ميزانيات كبيرة لصحة المواطن , ونحتاج ترجمة ذلك على الواقع من خلال الطاقات البشرية لإدارة القطاع الصحي بتطوير ونجاح ومهنية عالية لتحقيق المستهدفات”.

واستمع أمير القصيم إلى شرح عن أهم الخطوات والجهود والمشاريع الصحية التي يجري تنفيذها بالمنطقة ، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية وخطط التحوّل الصحي وفقاً لبرنامج التحول الصحي انطلاقاً من رؤية السعودية 2030.