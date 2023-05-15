أمير القصيم يستقبل رئيس قسم طب العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم بمدينة بريدة ، رئيس قسم العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي وعضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة سلوى الهزاع يرافقها عدد من الاستشاريات في تخصصات طبية من القطاع الصحي بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

ونوّه سمو أمير القصيم ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لتوفير أفضل برامج الرعاية الصحية للمواطنين ، مشيداً سموه بما حققته المرأة السعودية من إنجازات على كافة الأصعدة ، لما تحظى به من تمكين وعناية واهتمام كونها أحد مستهدفات برامج الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.

من جانبها ، أعربت البروفسورة الدكتورة سلوى الهزاع عن خالص شكرها وتقديرها لسمو أمير القصيم على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته السديدة ، مؤكدة بأن منطقة القصيم شهدت حضورا وتمكيناً فاعلا للمرأة من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها سموه في المنطقة ، أسهمت في ريادة وتميز المرأة في العديد من المجالات .