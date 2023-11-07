أمير القصيم يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد الخضر.

وأشاد سموه بما تقدمه الهيئة من جهود لخدمة الوطن والمواطن بمختلف مناطق المملكة في النواحي الإسعافية ومباشرة الحوادث والإنقاذ ، مؤكداً أن عمل الهيئة إنساني ونبيل ويحظى بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، حيث أصبحت هيئة الهلال الأحمر السعودي نموذجاً مميزاً في العمل الإنساني والإسعافي من خلال تسخير جميع الإمكانات التي تحقق نجاح هذا العمل ودعمه بالوسائل الحديثة لتقديم المساعدة بشكلٍ متطور وسريع.

من جانبه ، ثمّن الدكتور العويسي متابعة سمو أمير منطقة القصيم لأعمال وأنشطة الهيئة بالمنطقة ، مؤكداً الاستمرار في تقديم المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين.