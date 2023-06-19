أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز البصر

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز البصر، بمناسبة صدور القرار بتشكيل اللجنة.

وأكد سموه خلال اللقاء توجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله -، بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في أنحاء المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونقلات نوعية في الخدمات والمشاريع التنموية التي تعكس الجهود المبذولة لرقي محافظات ومراكز منطقة القصيم، وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، متطلعاً إلى تحقيق دور لجنة أهالي البصر للوصول إلى الأهداف المنشودة – بإذن الله-.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.