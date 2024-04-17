أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر بالرس بمناسبة التشكيل الجديد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد.

وبارك سموه تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد، مشيداً بمستهدفات الجمعية التي لها الدور الاجتماعي البارز في تنمية مكونات الأسرة جميعها، وتبني العمل التنموي، وتحقيق التكافل الاجتماعي عبر المنظومة المتكاملة من الخدمات والبرامج النوعية التي تقدمها الجمعية.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر الحمود دعم وتوجيه سمو أمير منطقة القصيم لبرامج الجمعية سعياً لتحقيق التطلعات المأمولة لخدمة فئات المجتمع المستفيدة من برامج الجمعية.

حضر الاستقبال محافظ الرس حسين العساف، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله السباعي.