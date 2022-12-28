أمير القصيم يستقبل عددًا من مسؤولات رئاسة شؤون الحرمين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود ، يرافقها وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة الذويبي ، ووكيل الرئيس العام لتمكين المرأة بالمسجد الحرام مرام المعطاني ، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية عسم الرمضي.

وأشاد سموه بما تبذله الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لتحقيق المنجزات والخدمات والمبادرات لخدمة الحرمين الشريفين ، انطلاقاً من الدعم السخي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، وبدور الرئاسة العامة بتمكين المرأة المؤهلة علمياً وعملياً في خدمة الحرمين الشريفين وتجسيد مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية ، حرصاً على خدمة قاصدات الحرمين الشريفين وفق الضوابط الشرعية.

واستمع سموه إلى شرح عن دور الرئاسة العامة للحرمين الشريفين لتمكين المرأة بالمسجد الحرام من خلال وكالة تمكين المرأة بالرئاسة للعناية بشؤون المرأة بالمسجد الحرام ، وتطوير ورصد كل ما يخص المرأة العاملة بالمسجد الحرام.