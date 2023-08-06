أمير القصيم يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة المكلف حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء بدر الشمري، يرافقه العميد حمد الجاسر بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، والعقيد يوسف الشابانات بمناسبة تكليفه قائداً للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.

و ثمّن سموه للعميد الجاسر جهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالمنطقة، متمنياً التوفيق والنجاح للعقيد الشابانات في مهام عمله الجديد في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دائمة من سمو وزير الداخلية ومدير الأمن العام، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لجميع القطاعات الأمنية، حرصاً على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين.