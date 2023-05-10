أمير القصيم يستقبل مجلس إدارة غرفة عنيزة بمناسبة التشكيل الجديد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة خالد الصيخان، وأعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد في دورته الخامسة.

ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها غرفة عنيزة، مباركاً تشكيل مجلس إدارة الغرفة في دورته الخامسة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، كما تم خلال الاستقبال مناقشة الأمور المتعلقة بأعمال الغرفة.

من جانبه ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة عنيزة لسمو أمير منطقة القصيم , ما تجده الغرفة من دعم وتشجيع من قبل سموه وسمو نائبه.