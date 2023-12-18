أمير القصيم يستقبل مجلس إدارة نادي الأسياح لصعوده للدرجة الثالثة والفائزين في بطولات دولية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، الفائز بالمركز الأول ببطولة الشرق الأوسط في فئة T3 للراليات حمد الحربي ، ولاعب نادي البدائع للكاراتيه إياد الحربي بمشاركته مع المنتخب السعودي للكاراتيه ببطولة آسيا وتحقيقه المركز الثاني وحصوله على الميدالية الفضية ، ومجلس إدارة نادي الأسياح بمناسبة صعوده إلى دوري أندية الدرجة الثالثة.

وهنأ سموه الجميع بهذه المنجزات التي تضاف لإنجازات المنطقة ، وتعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بالقطاع الرياضي ، الذي يشهد تطوراً كبيراً وملموساً أسهم في تحقيق الوطن المنجزات الرياضية عالمياً ، وحظيت الرياضة السعودية بالمتابعة على المستوى العالمي ، بالمجالات والسباقات الرياضية كافة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن ما تحقق للمنطقة من منجزات رياضية تضاف لما وصلت إليه الرياضة من تميز سواء من خلال الأندية الرياضية أو المشاركة مع المنتخبات السعودية بالمسابقات الدولية ، متمنياً الاستمرار على هذا النهج للوصول برياضة المنطقة إلى أفضل المستويات والتطلعات المأمولة.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرحٍ موجز من مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق عن المنجزات الرياضية التي حققتها المنطقة سواءً في مجال كرة القدم وألعاب الكاراتيه بالإضافة إلى سباقات السيارات والرياضات الأخرى.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البدائع خالد الربيعان ، ومحافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي.