أمير القصيم يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالامارة اليوم، معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سموه خلال اللقاء، على الدور الذي تقوم به هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية، للارتقاء بمستوى منظومة الاتصالات والريادة الرقمية، ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن في المجال التقني.

واطلع سمو أمير القصيم خلال اللقاء على مبادرات منظومة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتطوير القدرات البشرية والريادة الرقمية في المنطقة.

من جانبه، قدّم معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية شكره لسمو أمير المنطقة، نظير دعمه المباشر ومتابعته المستمرة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بمنظومة الاتصالات، سعياً لتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.