أمير القصيم يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً

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استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم ، العقيد فهد العسعوس بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة يرافقه اللواء ماجد الفغم بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وهنأ سموه العسعوس على هذه الثقة الكريمة بتعيينه مديراً لجوازات منطقة القصيم، متمنياً له التوفيق في هذا القطاع، مؤكداً على أهمية خدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة، مشيداً سموه بجهود مدير الجوازات السابق اللواء ماجد الفغم على دوره المميز وما بذله من جهوده خلال فترة عمله.

من جانبه أعرب العسعوس عن شكره لسمو أمير القصيم على توجيهاته التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.