أمير القصيم يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، يرافقه مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة أحمد العليقي بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الزراعة واهتمامها بمجالات التنمية الزراعية، مؤكداً أهمية تعزيز دور الصندوق بما يسهم في توفير بيئة زراعية مثالية بالمنطقة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة بالاستفادة من الميز النسبية.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من مدير عام صندوق التنمية الزراعية عن الجهود المبذولة وما تحقق للصندوق من دعم لا محدود كان له الأثر الكبير في دعم المشاريع الزراعية.