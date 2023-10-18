أمير القصيم يستقبل مدير عام السجون

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوّه سموه بالجهود التي يقدمها رجال الأمن وما يحظى به قطاع السجون من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، والذي أسهم في تحقيق العديد من القفزات التطويرية المتتالية وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدًا بما تبذله المديرية العامة للسجون من خلال البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء.

من جانبه عبَّر مدير عام السجون عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم ومتابعته لكافة سبل تطوير العمل في سجون المنطقة بما يحقق تطلعات القيادة -أيدها الله- سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والصلاح.