أمير القصيم يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس إسماعيل الغامدي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من عناية وتمكين لجميع فئات المجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، مشيداً بدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما تقوم به لتنمية الفرد والمجتمع فيما يتعلق بالبرامج التنموية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

واستمع سموه خلال اللقاء من معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة المستفيدين وتنمية القوى البشرية بما يعزز كفاءة وجودة الأداء ونشر برامج المسؤولية المجتمعية.