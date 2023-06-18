أمير القصيم يستقبل نائب وزير الحج والعمرة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما تبذله القيادة الرشيدة – أيدها الله – من جهود عظيمة وكبيرة لتكون رحلة الحج والعمرة والزيارة سهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة، مشيداً بما تقوم به وزارة الحج والعمرة في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتسيير إجراءات أداء المناسك، وضبط وتقنين الخدمة من خلال تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.