أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة ، والوفد المرافق له ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالدور الرائد الذي تبذله وكالة شؤون المناطق لتعزيز التعاون مع إمارات المناطق فيما يحقق المستهدفات المرجوة ، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ومتابعة من سمو وزير الداخلية – حفظه الله ، الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة ، التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

واستمع سموه إلى شرح موجز عن خطط التطوير والتعاون مع إمارات المناطق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.