أمير القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، عدد من أبناءه الأيتام، وجبة الإفطار كعادة سموه السنوية، وذلك في قصر سموه بحي الصفراء بمدينة بريدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله السباعي وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وقدَّم سمو أمير منطقة القصيم التهنئة لأبنائه الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مُنوِّهاً بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، معرباً عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع هذه الفئة الغالية على الجميع.

كما عبَّرَ الأبناء عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة سمو أمير القصيم، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار، وتبادل الأحاديث الودية معهم.