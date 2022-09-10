أمير القصيم يشكر الكشافة على جهودهم في الحج

المناطق – مبارك الدوسري

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الرئيس الفخري لوحدة التطوع بالمنطقة، شكره وتقديره لكافة القيادات الكشفية المشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي اقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1443هـ.

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه من سموه نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، بعد إطلاعه على الخرائط والإدلة الإرشادية لمشعري (منى وعرفات) والمنطقة المركزية للحرم المكي وحي العزيزية بمكة المكرمة.