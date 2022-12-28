أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق مصنع “عوين” لتدريب منسوبات جمعية الملك عبدالعزيز النسائية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، توقيع مذكرة تعاون بين جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية النسائية (عون) ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة العسكرية بالرياض، لإطلاق مصنع “عوين” الذي يهدف إلى تدريب منسوبات جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية النسائية على صناعة البدل العسكرية.

وأكد سموه أنَّ الاتفاقية تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 وعقد الشراكات المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص تحقيقاً لأهدافها وتنمية الإنسان بتقديم الخدمة للقطاع الحرفي ولكل الراغبين من الجنسين بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على الأعمال المهنية والحرفية لما لها من دور فعال في تحسين المستوى المادي للفرد وتمكين الأسر المنتجة والحرفية وتشجيع جميع الفئات بالمجتمع، مبيناً سموه بأنَّ مثل هذه الاتفاقيات تسهم في إيجاد المداخيل المادية للأسر المستفيدة.

ووقّع الاتفاقية كل من نائبة رئيس مجلس جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية النسائية ببريدة الدكتورة منى الطامي، ومدير عام مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية سليمان السعيد.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب 31 مدربة من منسوبات جمعية الملك عبدالعزيز النسائية “عون” في المرحلة الأولى على مراحل تصنيع البدل العسكري والمدنية مجاناً، والإشراف على مصنع الإنتاج الخاص بالجمعية التي ترغب بإنتاجها في مرحلتها الأولى وتقديم الاستشارات المجانية فيما يخص جودة الخامات والأجهزة والمكائن المناسب شرائها من قبل الجمعية.

حضر التوقيع مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد والمستشار بديوان الإمارة الدكتور فيصل الخميس والمستشارة بإمارة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي وعضو مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز “عون” هيا الغريب.