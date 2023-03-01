أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية للتدريب المبتدئ بالتوظيف لـ 2500 فرصة تدريبية وظيفية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية التدريب المبتدئ بالتوظيف لـ 2500 فرصة تدريبية وظيفية ضمن برامج المؤسسة وإستراتيجيتها في التدريب والتوظيف , بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وثمن سموه توقيع الاتفاقية، مؤكدا أنها تأتي ضمن دعم خطط المؤسسة والتدريب التقني بالمنطقة لإبراز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي ضمن مستهدفات المؤسسة ومساهماتها في رؤية الوطن المباركة.

وبين معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الاتفاقية بين الأكاديمية الوطنية للبناء NCA وهي إحدى معاهد الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة، وشركة البواني المحدودة إحدى أكبر الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الإنشاء والبناء.