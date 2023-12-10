أمير القصيم يشهد حفل تخريج 367 متدربًا ومتدربة من معهد “سرب”

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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الكفاءات الوطنية من متدربي ومتدربات المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب ” بأنهم مفخرة للوطن، لإسهامهم في تولي إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الخطوط الحديدية وقيادة القاطرات في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بعد أن رعى سموه في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة اليوم حفل تخريج 367 متدربًا ومتدربة من المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” الدكتور رميح الرميح، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم الخريجين من المتدربين المتدربات بهذه المناسبة، وقال: نسعد في هذا اليوم بتخرج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن من معهد “سرب” الذي يمثل قصة نجاح عظيمة ويدعو للفخر والاعتزاز، بوصفه أحد مخرجات اتفاقية الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة النقل لتأهيل الكفاءات الوطنية لتولي إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الخطوط الحديدية باستخدام أعلى معايير الجودة في التدريب من قبل كوادر تدريبية وخبرات عالمية في هذه الصناعة.

وعبر عن شكره وتقديره لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ولمعالي رئيس هيئة النقل ومجلس إدارة والهيئة التدريبية وقيادات المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” على جهودهم الكبيرة في توطين صناعة السكك الحديدية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد شهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تخلله عرض فيلم بعنوان “من فرحة الحلم حتى قطف الثمر” تضمّن كلمة للخريجين والخريجات بالتزامن مع مرور عقد على بداية معهد “سرب” في توطين صناعة السكك الحديدية، مستعرضًا من خلالها عمل المعهد على تدريب وتأهيل الآلاف من الكفاءات السعودية الشابة والطموحة بأعلى المعايير العالمية، بشهادات تنافس أعرق المؤسسات التعليمية عالميًا، عبر نخبة من الكوادر المتخصصة محليًا ودوليًا ليقودوا القطارات ويتولوا إدارة الإشارات والاتصالات وصيانة القاطرات والعربات والخطوط الحديدية، ويقفوا على أمن وسلامة الركاب والمحطات.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” الدكتور رميح الرميح إلى أن معهد “سرب” أسهم بدعمٍ متواصل من سمو أمير منطقة القصيم، في توطين صناعة السكك الحديدية، مواصلًا مسيرته لهذا العام عبر زف الخريجين والخريجات إلى سوق العمل، بعد تخرجهم ليعملوا في الشركات السعودية الرائدة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” .

فيما أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، أهمية الدور الذي يمثله المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” بمنطقة القصيم في تعزيز ودعم منظومة النقل بالمملكة وتحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف التكامُل لأنماط النقل والخدمات اللوجستية ، وذلك لتحقيق الطُّموحات العالية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تحديد المبادَرات ذات الأهمِّية وتمويلها، بالإضافة إلى تحقيق طُموحات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن خريجي وخريجات معهد سرب سينخرطون بشكل مباشر في سوق العمل بعد تخرجهم ليعملوا في الشركات السعودية الرائدة ، في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الذي يشتمل على قطار الشمال والشرق والمشاعر المقدسة، بالإضافة لشركتي سيمنس وكامكو والستوم بصفتها شركات مشغلة لمترو الرياض، وشركتي رينفي وأديف وإكس رايل كشركات مشغلة لقطار الحرمين السريع.

ويقدم معهد سرب 367 خريجًا وخريجة في هذا العام، لينضم 138 خريجًا إلى سوق العمل في تخصص قيادة القطارات، و 93 خريجًا في تخصص الإشارات والاتصالات، و 71 خريجًا في تخصص صيانة القاطرات والعربات، و37 خريجًا في تخصص مساعد قائد القطار، و 22 خريجًا في تخصص مركز التحكم، و 6 خريجين في تخصص صيانة السكك الحديدية.

يذكر أن تخصصات الخريجين والخريجات لهذا العام تتضمن عددًا من التخصصات الفنية والنوعية، كقيادة القطارات وأنظمة الاتصالات والتحكم، بالإضافة لبرامج الصيانة الفنية للقاطرات والعربات، وذلك بعد أن أمضى الخريجون عامين من التدريب المكثف عبر برامج تعليمية وتدريبية مكثفة تمكنهم من الانخراط في سوق العمل في قطاع السكك الحديدية بالمملكة، أحد القطاعات الحيوية بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.