أمير القصيم يشهد سباق كأس الدرعية بميدان الملك سعود للفروسية تزامناً مع يوم التأسيس

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية في المنطقة، بالجهود التي يقوم بها القائمون على سباقات ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم، بعد ختام موسم سباقات النادي لعام 1445هـ، تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس ، وما شهده الموسم من تميّز في الإعداد للسباقات وتميز الجياد المشاركة وجاهزية ميدان الملك سعود بالمنطقة على مستوى ميادين الفروسية بالمملكة.

جاء ذلك عقب رعاية سموه اليوم، لسباق الدرعية وكأس سموه وكأس إمارة المنطقة، الذي يقام تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس وذلك بمقر الميدان بمدينة بريدة .

وهنأ سمو القصيم الجميع بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لرياضة الفروسية، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية للميدان وتطوّر مستوى المشاركين بسباقات النادي وفق معايير تسهم في تعزيز هذه الرياضة العريقة، ويحقق التطلعات المنشودة، مثمنًا جهود مدير عام النادي عبدالعزيز التويجري وجميع القائمين على النادي.

وقد سلّم سموه الملاك الفائزين بأشواط الحفل, وجاءت النتائج كالآتي : حصل على المركز الأول في كأس الدرعية الجواد سهم طويق للمالك سليمان الدهام ، وحصل على المركز الأول في كأس الأمير فيصل بن مشعل الجواد نصرواي للمالك سلطان المنديل ، وحصل على المركز الأول في كاس أمارة القصيم الجواد شبر للمالك بندر الوادعي.