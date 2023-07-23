أمير القصيم يصدر قرارا بتشكيل فريق تنفيذي لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه الراغبين بالاستثمار بالمنطقة

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة، رئيس مركز التنمية الاقتصادية بالمنطقة، قراراً بتشكيل فريق تنفيذي من مركز التنمية الاقتصادية بالقصيم لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه الراغبين بالاستثمار بالمنطقة.

وتضمن القرار تحديد مهام الفريق ومنحه عدداً من الصلاحيات، للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة المنطقة وبلدياتها لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه الراغبين بالاستثمار بالمنطقة.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية الدور الذي سيقوم به الفريق التنفيذي لتذليل التحديات أمام المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بالمنطقة، وأهمية تطوير المنطقة اقتصادياً وعمرانياً وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة لمنطقة القصيم، والمساهمة في رفع فاعلية أداء القطاعات الحكومية في تمكين المشاريع الاستثمارية تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 من معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبذل الجهد لتذليل العقبات لتسهم في دور حيوي لدفع عجلة الاقتصاد.

يذكر أن صلاحيات ومهام الفريق التنفيذي تتمثل في بحث ودراسة وتذليل التحديات والصعوبات المتعلقة بأمانة وبلديات المنطقة التي تواجه الراغبين بالاستثمار بالمنطقة، ومراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة لبحث ما يتعلق باختصاص الفريق، والاجتماع مع مسؤولي أمانة وبلديات المنطقة لبحث ما يتعلق باختصاص الفريق، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين ورجال الأعمال في بحث ودراسة ما يختص به الفريق.