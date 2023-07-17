أمير القصيم يطلع على أهداف جولة مشروع “مسك” بالمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على مشروع جولة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بمنطقة القصيم الهادفة لإيجاد منظومة حيوية تُمكّن المواهب السعودية الشابة وإلهام وتمكين الطاقات الإبداعية بالمنطقة، وتقديم المبادرات والمسارات والبرامج الإثرائية لمجتمع الشباب المبدع والطموح.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, فريق جولة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها مسك لترسيخ المكانة الاجتماعية لشباب الوطن وشاباته وتفعيل أدوارهم المحلية عبر برامج إثرائية متنوعة، وتعزيز تجاربهم المعرفية وقدراتهم الإبداعية ودعم نموّها وتوسعها؛ بهدف رفع قدراتها وزيادة أثرها المجتمعي للنهوض بالقطاع غير الربحي وإبراز دوره المستقبلي في المملكة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

واستمع إلى شرح موجز من مديرة المشروع نورة الدخيل التي بينت أن جولة مسك تتضمن جلسات حوارية بمشاركة 41 متحدثًا ومتحدثة من رؤساء تنفيذيين، ورواد أعمال وأصحاب تجارب مُلهمة، بالإضافة إلى مستشاري البرامج في “مسك”، وذلك لإثراء موضوعات مختلفة في مجالات القادة، والريادة، والمجتمع، والمهارات، كما تُقدم مساحة لورش العمل المُمكِّنة لمجتمع الشباب، بالإضافة إلى مساحة للاستشارات المهنية التي تساعد على تطوير المسيرة المهنية للطاقات الشبابية.