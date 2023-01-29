أمير القصيم يطلع على إنتاج مزارع الفقع بمركز شري

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، على إنتاج مزارع الفقع بالمنطقة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم لعدد من المزارع الواقعة بمركز شري شمال المنطقة.

وثمن سموه الجهود التي يبذلها المزارعون لاستزراع الفقع بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التوسع في مزارع الفقع كونها أصبحت ناجحة بالمنطقة، إضافة إلى وجود مهرجان متخصص لتسويق الفقع، يقام بشكل سنوي, منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من رعاية واهتمام للمزارعين ودعم المنتجات الزراعية، حرصًا على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

واطلع سمو أمير القصيم خلال الزيارة على الجهود الرامية إلى تعزيز استزراع الفقع وأسهمت في دعم المداخيل المادية للمزارعين، وتسويقها بشكل أكبر سواء عبر مهرجان الفقع أو من خلال نقاط البيع التسويقية.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، والمشرف على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.