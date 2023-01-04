أمير القصيم يطلع على الجهود المبذولة لدعم رياضة الفروسية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم عبدالعزيز التويجري، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سموه أهمية دعم الجهود الرامية إلى تطوير رياضة الفروسية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ميدان الملك سعود للفروسية أصبح محط أنظار المهتمين والمحبين لهذه الرياضة، واحتضن سباقات الفروسية بمشاركة العديد من المتنافسين من مختلف أنحاء المملكة، مؤكدًا على أهمية الجاهزية العالية لإقامة سباق الدرعية بميدان الملك سعود للفروسية.

واستمع سموه إلى شرح عن الجهود المبذولة فيما يتعلق بالسباقات الدورية للنادي، والجهود المتحققة في سبيل دعم رياضة الفروسية والمهتمين بها من خلال ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة.