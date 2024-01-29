أمير القصيم يطلع على برامج شركة “نوبكو” لتحسين أداء الرعاية الصحية وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على جهود الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعًا , بمكتبه اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي, ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة, والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات فهد الشبل.

وأشاد أمير القصيم بالجهود التي تقوم بها الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات ، مؤكداً أن الشركة تقوم بأدوار مميزة لتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة، لرفع كفاءة الإنفاق ولتحقيق أفضل خدمة صحية للمرضى بما يلبي تطلعات الحكومة الرشيدة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات “نوبكو” خلال الاجتماع، نبذة عامة عن الشركة وطموحاتها لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال إستراتيجية الشركة التي تقدم خدماتها عبر أربع محاور رئيسية تشمل الشراء الموحد والخدمات اللوجستية وخدمة وصفتي والسوق الإلكتروني.

كما تطرّق إلى ما حققته الشركة في أعمالها للمساهمة في تحسين توافر وجودة وتكلفة الرعاية الصحية في المملكة، مضيفاً أن شركة “نوبكو” تأسست في عام 2009 وتُعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة, وتهدف إلى رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة.