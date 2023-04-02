أمير القصيم يطلع على برنامج هيئة الهلال الأحمر السعودي لتدريب النشء على مبادئ الإسعافات الأولية

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم على تفاصيل البرنامج التدريبي “معالي المحافظ” الذي يستهدف تدريب وتوعية النشء على مبادئ الإسعافات الأولية، خلال لقائه بمكتبه بالإمارة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد الخضر، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموّه بمثل هذه البرامج التوعوية، التي تسهم في تدريب النشء على مبادئ الاسعافات الأولية وتعريفهم بالخطوات المتبعة بالإسعافات الأولية وكيفية إجراء إسعافات أولية كون ذلك من البرامج المهمة التي يجب أن يتعلمها النشء خاصة في مثل هذه الفئات العمرية، مبدياً سموّه تقديره لفرع الهيئة بالمنطقة على اهتمامهم بهذه البرامج التدريبية، داعياً إلى مواصلة ذلك لتكون مستهدفاتها اشمل على جميع فئات المجتمع.

واستمع سموّ أمير القصيم إلى شرح موجز من مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، عن البرنامج التدريبي الذي يستهدف تدريب النشء من عمر 8 سنوات إلى 14 سنة على مبادئ الإسعافات الأولية ومشاركتهم في توعية النشء في مختلف المناسابات التثقيفية.