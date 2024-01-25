أمير القصيم يطلع على تقرير عن أهداف الملتقى الأول ليوم التعليم العالمي 2024 بالمنطقة

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , جهود جامعة القصيم لتنظيمها الملتقى الأول ليوم التعليم العالمي 2024 بعنوان “تعزيز تكامل المؤسسات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030″، وذلك بعد إطلاع سموه على تقرير حول أهداف الملتقى قدمه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود.

وأشاد سموه بجهود معالي رئيس الجامعة ومنسوبيها وحرصهم على دعم مسيرة التعليم ، مؤكدًا أهمية مضامين الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات التعليمية والإدارية بين القيادات الأكاديمية ورفع مستوى العملية التعليمية وتطويرها والاستفادة من الأفكار والتجارب المشتركة ، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- لدعم مسيرة التعليم.