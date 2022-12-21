أمير القصيم يطلع على سير العمل بشرطة الرس

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم على سير العمل بشرطة محافظة الرس، وذلك خلال زيارته للمحافظة، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين بن عبدالله العساف.

وكان في استقبال سموه مدير شرطة القصيم اللواء علي بن محمد القحطاني، ومساعده لشؤون الأمن العميد فهد بن محمد الذويبي، ومدير شرطة محافظة الرس العقيد فهد بن قعدان الحويقل, ومنسوبو شرطة الرس.

وشاهد الأمير فيصل بن مشعل في بداية الزيارة عرضاً -مرئياً- عن جهود شرطة الرس بما يتناسب مع “رؤية المملكة 2030” في السعي باستخدام التقنيات الحديثة، وشرح كيفية توزيع الدوريات الأمنية في أنحاء المحافظة ومراقبتها، مطلعاً على عدد من الإحصائيات عن الحوادث والمخالفات, مشيداً بما اطلع عليه من تقنية عالية وتجهيزات فنية متقدمة بمقر شرطة محافظة الرس.

من جانبه أكد مدير شرطة الرس أن رجال الأمن يعملون فريقًا واحدًا لإنجاز المهام وخدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

عقب ذلك كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عدداً من الضباط والأفراد والموظفين والموظفات من منسوبي شرطة محافظة الرس على ما قاموا به من أعمال، كما تسلم في نهاية الزيارة التقرير السنوي الإحصائي.