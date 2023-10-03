أمير القصيم يطلع على مشاريع التحسين والتجميل للمشهد الحضري بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على جهود أمانة منطقة القصيم والجهات ذات العلاقة في مجال تحسين المشهد الحضري وما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية، خلال ترؤس سموه اجتماعًا في مكتبه بالإمارة اليوم.

وأكد سموه خلال الاجتماع, أهمية الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة في تحقيق الهدف الإستراتيجي لتحسين المشهد الحضري للمدن، سعياً للوصول إلى مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيداً بدور أمانة المنطقة والجهات ذات العلاقة في معالجة التشوهات البصرية والحد منها ورفع الجودة التشيغلية وتحسين وتطوير المرافق العامة والمساحات والميادين ورفع مؤشر جودة الحياة للمستفيدين وقياس مستوى الرضا.

واستمع سموه إلى شرح موجز من الجهات المعنية المساهمة في مشاريع التحسين والتجميل، بالإضافة معالجة التشوهات البصرية والحد منها.