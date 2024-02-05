أمير القصيم يطلع على مشاريع تطوير وأنسنة طريق الملك سلمان وميدان الإبل وديوانية الرعيل الأول

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على التصاميم الأولية ومراحل التنفيذ لما سيتم إنجازه لتطوير وأنسنة طريق الملك سلمان في الجزء الواقع من تقاطع طريق الملك عبدالله وحتى طريق الإمام البخاري ، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً بمكتبه بالإمارة اليوم, لمناقشة مشاريع أمانة منطقة القصيم المستقبلية.

ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام للمشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة ، وتحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن عن طريق توفير بيئة صحية مستدامة، مشيراً إلى طريق الملك سلمان الذي يعد أحد الشرايين الرئيسة بمدينة بريدة والمنطقة التي ترتبط بعدد من الطرقات الهامة وتسهم في تسهيل الحركة المرورية.

ونوه بما تقوم به أمانة المنطقة من جهود لتطوير الميادين والطرقات وانسنتها بما يحقق مفهوم أنماط الأنسنة والتطلعات المأمولة.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، حول تطوير وأنسنة طريق الملك سلمان، الذي تم تقسيمه إلى أربع نطاقات، وإعتماد نمط تصميم الطريق بما يحقق مفهوم الأنسنة، من خلال وضع مسارات للنقل العام ومسار للدراجات، و8 محطات للنقل العام، ومسار مشاة بطول 2.90 ومسار للدراجات بطول 2.90 كم ، و8 مناطق استثمارية تزيد عن 75 ألف م2 ، وكذلك زيادة المساحات الخضراء.

كما تخلل الاجتماع استعراض مشروع ميدان الإبل والذي سيتم تنفيذه في تقاطع طريق التغيرة مع طريق الهدية شرق مدينة بريدة، ومشروع ديوانية الرعيل الأول التي تأتي انطلاقا من اهتمام الدولة وعنايتها بكبار السن ، ضمن مبادرات تفعيل البعد الاجتماعي وتتوفر في الديوانية جميع الخدمات المناسبة لهم.