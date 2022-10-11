أمير القصيم يطلع على مشروع المدينة الطبية والمدارس المغلقة بمحافظة عنيزة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على مشروع المدينة الطبية والمدارس المغلقة بمحافظة عنيزة ، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لاستعراض برامج مركز السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، وعدد من المسؤولين المعنيين .

وأكد سمو أمير القصيم خلال الإجتماع ان المنطقة حريصة على التوازن التنموي في كافة مدن ومحافظات المنطقة ، لافتاً سموه بأن محافظة عنيزة تمتلك المقومات والبنية السياحية والمنتجعات والخدمات الطبية لتكون رائدة في السياحة العلاجية التي توفر سلسلة من الخدمات الرعاية الصحية وتمثل بعدا حضاريا ومستقبلا زاهرا لتكون مشروعا تنمويا من خلال توفير خدمات صحية علاجية وتخصصية وتأهيلية لاستقطاب فرقا طبية عالمية وتكون واحة خضراء استشفائية، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

كما شهد الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية التي يبلغ عددها 21 فرصة استثمارية في مجال الترفيه و الاستشفاء والنقاهة، والجهود المبذولة لتعزيز البرامج العلاجية والاستشفائية والنقاهة بالتعاون مع المراكز الطبية التخصصية.