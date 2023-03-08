أمير القصيم يطلع على منجزات برامج الإسكان التنموي

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على الجهود المبذولة لدعم برامج الإسكان التنموي في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي للاطلاع على منجزات الإسكان التنموي بالقصيم ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

ونوّه سمو أمير القصيم خلال الاجتماع بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من عناية واهتمام ببرامج الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين ، مشيداً بجهود جميع الجهات الحكومية الداعمة لتعزيز برامج الإسكان التنموي وعقد الشراكات مع القطاع الثالث لتوفير السكن للأشد حاجة.

وشهد الاجتماع استعراض منجزات برامج الإسكان التنموي والملخص التنفيذي للمحقق من المستهدفات بمنطقة القصيم، بالإضافة إلى حالة المهام المرتبطة بمشاريع الاسكان التنموي بالمنطقة.