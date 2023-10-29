أمير القصيم يطلع على 120 مشروعًا طلابيًا بتعليم المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , على معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024 “، الذي تستضيفه إدارة تعليم المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، بمشاركة 120 مشروعًا طلابيًا تمثل تعليم القصيم والإدارات التعليمية بمحافظات عنيزة والرس والبكيرية والمذنب، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير تعليم المنطقة محمد الفريح، ومديري إدارات التعليم بمحافظات المنطقة.

وشاهد سموه المشاريع العلمية المعروضة، المتضمنة 60 مشروعًا للبنين، و60 مشروعًا للبنات في البحث العلمي لمسارات التقنية، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والعلوم، وتنوعت مجالاتها ما بين الطب، والهندسة، والطاقة، والروبوتات، والبرمجيات، والأنظمة الإلكترونية، وعلوم النبات ، مستمعاً لشرح من الطلاب والطالبات عن مشاريعهم والأفكار العلمية التي قامت عليها.

ونوه سمو أمير القصيم بما شاهده من إبداعات علمية وقدرات متميزة لطلاب وطالبات المنطقة، متمنيًا أن يحقق المعرض الهدف الأساسي من إقامته في الإسهام في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة العصر.

كما ثمن جهود إدارة تعليم القصيم على رعاية الموهوبين والموهوبات و توفير البيئة العلمية المناسبة لتطوير مواهبهم، تأكيدًا لدور القيادة الرشيدة على استثمار عقول أبناء وبنات الوطن ؛تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وتماشياً مع خطة التنمية في التحول إلى مجتمع معرفي مبدع.

وكرّم سموه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع , لجهودها في تبني ورعاية المواهب والطاقات الوطنية بدرع تذكاري مقدم من إدارة تعليم القصيم ، تسلمه مدير إدارة التميز في موهبة الدكتور خالد الشريف، فيما كرم شركة عبدالله لعثيم للتنمية بدرع تذكاري لرعايتها للملتقى، تسلمه المدير التنفيذي للشركة سليمان الفايز.

وأعرب مدير التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح عن شكره لسمو أمير القصيم , على رعايته ودعمه الدائم لكافة مناشط وبرامج التعليم في المنطقة، مشيدًا بالمشاريع الطلابية المشاركة من كافة الإدارات التعليمية بالمنطقة، مؤكدًا أن المعرض سيسهم في نشر ثقافة الموهبة والإبداع والتميز.