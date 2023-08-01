أمير القصيم يطلق الحملة التسويقية لكرنفال بريدة للتمور

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لكرنفال تمور بريدة على أهمية مواصلة تسويق هذا المنتج الوطني عبر كافة المنصات المرئية، والمسموعة، والمقروءة، للإسهام في تشجيع الاستثمار واستدامة تطوير قطاع النخيل ولتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً.

وأوضح سموه أن ما يجده قطاع التمور من دعم القيادة -أيدها الله- من خلال كونها إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن كرنفال بريدة للتمور يعد من أكثر المواسم المتميزة مهنياً واقتصادياً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تسويق هذا المنتج الوطني عبر كافة المنصات المرئية والمسموعة والمقروءة للإسهام في تشجيع الاستثمار واستدامة تطوير قطاع النخيل ولتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً.

وأشار سموه الى أن كرنفال بريدة للتمور يتميز بوفرة الإنتاج كونه المصدر الأكبر لتسويق إنتاج مزارع المنطقة، ونسعى إلى مواصلة تسويق هذا المنتج عبر العديد من المسارات والنوافذ الإعلامية التسويقية والقنوات المحلية والعالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية تحسين جودة الإنتاج وتقديم المنتج عبر اتباع ممارسات زراعية مميزة واعتماد معاير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه الحملة التسويقية لكرنفال بريدة للتمور، اليوم، بمكتبه بالإمارة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع سموه من الرئيس التنفيذي للكرنفال الدكتور خالد النقيدان عن تفاصيل فعاليات الكرنفال والتي تشمل على عدد من أهازيج الفلاحة، والمعارض المرتبطة بالطفل والأسرة، ومعرض مجلس القهوة السعودية، والحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة، وخراف النخيل، وعدد من معارض القطاعات الحكومية والأهلية التي تستعرض منتج النخيل والتمور والصناعات التحويلية.

يذكر أن كرنفال تمور بريدة للموسم الماضي 2022م ساهم في إيرادات مالية تزيد عن المليارين وثمانمائة مليون ريال، واستقبل ما يزيد عن اثنين وتسعين ألف سيارة محملة بالتمور، وأكثر من ستة وتسعين ألف طن طوال الموسم الماضي.