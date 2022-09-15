أمير القصيم يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة الشاب العصامي ويعلن عن إضافة فرع خراف النخيل

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بمكتبه بمقر الإمارة اليوم، الموقع الإلكتروني لجائزة الشاب العصامي، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم بجائزة الشاب العصامي.

وأكد أمير المنطقة أن الجائزة ستكون مواكبة لكل ماهو جديد لتشجيع وتحفيز الشباب على العصامية وخوض مجال الأعمال وما يخدم الشباب السعودي والمنافسة على العمل الشريف, معلناً عن إضافة فرع ثامن جديد للجائزة باسم خراف النخيل، ليضاف إلى فروع الجائزة، وسوف ينطلق الترشيح لها اعتباراً من اليوم لمدة شهر، ‎مرجعاً سموه إضافة فرع خراف النخيل كون المنطقة يوجد بها 8 ملايين نخلة وآلاف المزارعين.

‎وبين سموه أن تدشين الموقع الإلكتروني هو لخدمة من يريد أن يترشح لهذه الجائزة وسيتم الإعلان عنه في منصات إمارة المنطقة، ونشره في جميع القطاعات الحكومية، لنرى شباب يتنافسون على الجائزة التي أصبح لها بصمة لكل شاب عصامي ومن يريد أن ينافس على الأعمال الحرة التي أصبحت عنواناً لشبابنا السعودي العصامي.

‎واستمع أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس لجنة تحكيم الجائزة عبدالعزيز الحميد عن أهمية أهداف ومضامين جائزة الشاب العصامي التي تهدف إلى تنمية روح التنافس بين الشباب العصاميين ودعمهم لمواصلة نجاحهم من الجنسين في مجالات ومسارات الجائزة في ثمانية فروع.