أمير القصيم يطلق النسخة الثالثة من جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي في نسختها الثالثة، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأستاذ صالح بن محمد العثيم, و وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وذلك في قاعة الدرعية بمقر الإمارة.

وأشاد سموه، بما حققته جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي في نسخها السابقة، مشيراً إلى أن أبناء الوطن لهم دور كبير في الدفاع عن وطنهم بالكلمة والتدوين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تشجيع وتكريم المستحقين على جهودهم في ذلك.