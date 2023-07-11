أمير القصيم يطلق جائزة السياحة الريفية لتشجيع ودعم المستثمرين بالمنتجعات والمزارع الريفية

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جائزة أمير القصيم للسياحة الريفية ، والتي تهدف إلى تشجيع المستثمرين بالسياحة الريفية ، وتكريم المنتجعات السياحية الريفية المتميزة لدعم وتعزيز قطاع السياحة الريفية بالمنطقة.

وأكد سموه بأن الجائزة سيكون لها أثرا كبيرا على تنشيط قطاع السياحة الريفية وتقدير المنتجعات السياحية الريفية المتميزة في تقديم سياحة ريفية رائدة تواكب التطلعات والطموحات المأمولة، كون المنطقة بدأت تشهد تحولا للمستثمرين للتوجه لقطاع السياحة الريفية لما تملكه من مقومات وبيئة جاذبة ووجود المزارع الكبيرة والمساحات التي تتيح إقامة المنتجعات الريفية ، بتنافسية عالية بين المستثمرين للاستفادة من مقومات وفرص الاستثمار بالسياحة الريفية بالمنطقة.

وأوضح سمو أمير القصيم بأن الجائزة ستشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة في السياحة الريفية ولديها معايير محكمة ، وستقوم اللجنة بالوقوف على مشاريع السياحة الريفية المتنافسة على الجائزة ، وتكريم المشروع الفائز وفقاً لمعايير ومتطلبات الجائزة.