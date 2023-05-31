أمير القصيم يطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم , فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين , التي تنظمها جمعية مكافحة التدخين ” تدارك “، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي ، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

وثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الثالث سعياً لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة, ونشر مفهوم مكافحة التدخين لدى المجتمع، حاثاً الجمعية لبذل المزيد من العطاء من أجل تعزيز صحة المجتمع والتصدي لآفة التدخين لسلامة وأمان أفراده.

واستمع سموه لشرح موجز حول البرامج والفعاليات المرتبطة بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين , كما تسلم التقرير السنوي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين لعام 2022 والذي بيّن إحصاءات الجمعية والمتمثلة في زيارة 95 مدرسة ، وبلغ عدد المستفيدين 42750 مستفيداً ، وبلغ عدد المستفيدين من الأيام العالمية المفعلة 320100 مستفيد لتسعة أيام عالمية ، وبلغ عدد المستفيدين من عيادة مكافحة التدخين بالجمعية 1837 مراجعاً.