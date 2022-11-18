أمير القصيم يطلّع على مشروع سوق الخضار ببريدة الجديد

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الشئون البلدية والقروية ماجد الحقيل، اليوم ، سوق بريدة للخضار والفواكه الجديد الذي نفذته أمانة المنطقة على مساحة 14000 متر مربع بتكلفة بلغت 152,895,801 ريال.

واستمع سموه إلى شرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، مبينا أن السوق الجديد يتكون من دورين ويهدف المشروع لأهداف تسويقية واستثمارية وترفيه .

وأشار إلى أن الدور الأرضي البالغة مساحته 14000م 2 يتكون من 222 مبسطًا للخضار متوسط مساحة المبسط 10أمتار مربعة و22 محلا للفاكهة متوسط مساحة المحل 90 مترا مربعا شاملا غرفة التبريد لكل محل , و27 محلاً لبيع اللحوم بمتوسط مساحة المحل 35 مترا مربعا و6 محلات لبيع الأسماك متوسط مساحة المحل 35 مترا مربعا و 24 محلا لبيع الدواجن متوسط مساحة المحل 40 مترا مربعا وغرف تبريد عمومية , إضافة لمواقع خدمات منها غرف التحكم والسنترال – غرف نفايات – دورات مياه – سلالم كهربائية – سلالم طوارئ فيما يتكون الدور الأول والذي تبلغ مساحته 7500 متر مربع من دور الميزانين لمحلات الفاكهة ولمحلات للإيجار عدد 35محل وغرف إدارة و4 مطاعم.

وأكد سمو أمير القصيم أن المشروع سيسهم في رفع اقتصاد منطقة القصيم من خلال تفعيل كافة جوانب المشروع وتلبيته لطلبات السوق المحلي وتفعيل الجانب الترفيهي وإتاحة والفرص الاستثمارية للجهات الخاصة .